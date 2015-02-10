Nissan продлил приостановку работы своего завода в Петербурге до конца года

Автоконцерн Nissan официально продлил приостановку работы своего завода в Северной столице до конца 2022 года. Об этом сообщила японская газета "Никкэй".
Напомним, что ранее генеральный директор автоконцерна Макото Утида отмечал, что восстановление логистических цепочек и работы всего предприятия может произойти в конце сентября.
Производство Nissan в Петербурге основано в 2006 году. Оно располагается в поселке Парголово. Штат завода до приостановки деятельности насчитывал 2 тыс. сотрудников.
Ранее мы сообщили о том, что "Автоваз" может восстановить в 2023 году почти всю модельную линейку.
Фото: сайт Nissan в России
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