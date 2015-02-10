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Nissan продлил приостановку работы своего завода в Петербурге до конца года
Сегодня, 13:11
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Nissan продлил приостановку работы своего завода в Петербурге до конца года

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Ранее японский автоконцерн озвучивал планы по запуску производства в Северной столице в конце сентября.

Автоконцерн Nissan официально продлил приостановку работы своего завода в Северной столице до конца 2022 года. Об этом сообщила японская газета "Никкэй".

Напомним, что ранее генеральный директор автоконцерна Макото Утида отмечал, что восстановление логистических цепочек и работы всего предприятия может произойти в конце сентября. 

Производство Nissan в Петербурге основано в 2006 году. Оно располагается в поселке Парголово. Штат завода до приостановки деятельности насчитывал 2 тыс. сотрудников. 

Ранее мы сообщили о том, что "Автоваз" может восстановить в 2023 году почти всю модельную линейку.

Фото:  сайт Nissan в России

Теги: nissan, завод, приостановка предприятий, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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