Nissan продлил приостановку работы своего завода в Петербурге до конца года

Ранее японский автоконцерн озвучивал планы по запуску производства в Северной столице в конце сентября.

Автоконцерн Nissan официально продлил приостановку работы своего завода в Северной столице до конца 2022 года. Об этом сообщила японская газета "Никкэй".

Напомним, что ранее генеральный директор автоконцерна Макото Утида отмечал, что восстановление логистических цепочек и работы всего предприятия может произойти в конце сентября.

Производство Nissan в Петербурге основано в 2006 году. Оно располагается в поселке Парголово. Штат завода до приостановки деятельности насчитывал 2 тыс. сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что "Автоваз" может восстановить в 2023 году почти всю модельную линейку.

Фото: сайт Nissan в России