"Автоваз" может восстановить в 2023 году почти всю модельную линейку

Выходу Lada Vesta не помешают санкции.

Российский производитель "Автоваз" может восстановить в 2023 году почти всю свою досанкционную модельную линейку. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии "Автопром: новый импульс", проводимой в рамках Восточного экономического форума, сделал глава компании Максим Соколов. Эксперт добавил, что уже весной следующего года возобновится выход "Лады Веста". По мнению специалиста, этот автомобиль станет "глубоко локализованным" в вопросе компонентов, которые сейчас заблокированы ограничениями Запада.

Говоря о стратегических перспективах развития "Автоваза" <…>, говорим уже о развитии модельного ряда, который будет, я надеюсь, почти в полном объеме восстановлен в следующем году, включая Lada Largus. Максим Соколов, глава "Автоваза"

Глава "Автоваза" уточнил, что производство Lada Vesta будет налажено на территории тольяттинского завода. Максим Соколов добавил, что мощность производства на данный момент запланирована на уровне 60 автомобилей в час.

Мантуров: объем продаж и производства авто в России снизится на 50% по итогам 2022 года.

Фото и видео: Восточный экономический форум