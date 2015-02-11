Мантуров: объем продаж и производства авто в России снизится на 50% по итогам 2022 года

Глава Минпромторга РФ рассказал о перспективах электрокаров.

Глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что общий объем продаж и производства автомобилей в стране снизится на 50% по итогам 2022 года. Соответствующий прогноз чиновник представил во время доклада перед депутатами Государственной Думы на пленарном заседании.

Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль - это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Эксперт напомнил парламентариям о том, что восстановление данного рынка и отечественного автопроизводства чиновники могут простимулировать за счет разработки электрокаров. Для этого вида транспорта, по словам Мантурова, не требуется "ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты". Такие преимущества позволяют оптимизировать сроки по изготовлению новых машин.

Мантуров: Россия прорабатывает новые рынки сбыта продукции.

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