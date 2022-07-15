Мантуров: Россия прорабатывает новые рынки сбыта продукции

Глава Минпромторга рассказал о работе над развитием системообразующих предприятий РФ.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что правительство прорабатывает новые рынки для экспорта продукции, а также создание альтернативных логистических цепочек. Такая информация представлена чиновником во время его доклада на пленарном заседании в Государственной Думе РФ.

Параллельно мы продолжим перестройку создания альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, которые сейчас прорабатываются. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Чиновник напомнил о том, что сегодня в ускоренном темпе стране необходимо осваивать производство отечественных аналогов по импортным компонентам. В Минпромторге России ориентируют на данную задачу имеющиеся ресурсы. В частности, кабинет министров поддержал выделение дополнительных средств на развитие системообразующих отраслей.

Мантуров: Россия сможет самостоятельно создать все оборудование для газификации страны.

Фото и видео: Государственная дума