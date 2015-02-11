Мантуров: Россия сможет самостоятельно создать все оборудование для газификации страны

Глава Минпромторга рассказал о работе над большими газовыми турбинами.

Глава российского министерства по промышленности и транспорту Денис Мантуров считает, что страна сможет самостоятельно создать все необходимое оборудование для газификации регионов. Соответствующее заявление сделал во время выступления на пленарном заседании Государственной Думы кандидат в вице-президенты.

Здесь важно, с одной стороны, осуществлять обновление мощностей, заменяя иностранное, разведочное, буровое, шельфовое оборудование и ускоряя работу по собственному средне- и крупнотоннажному СПГ-оборудованию. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Эксперт подчеркнул, что с другой стороны следует обратить внимание на внутреннее потребление, так как это отвечает интересам граждан. Денис Мантуров не назвал сроки проведения испытаний и запуска в серийное производство отечественных больших газовых турбин 65 и 170 МВт. Он отметил, что сроки будут ускорены ради развития российской электроэнергетической области.

Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года.

Фото и видео: Государственная дума