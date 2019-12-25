Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года

Денис Мантуров рассказал о сроках сертификации отечественных самолетов и двигателей.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что отечественный пассажирский самолет Ил-114-300 со своим двигателем ТВ7-117 получит сертификат в конце 2023 года. такие сведения чиновник предоставил депутата Государственной думы, выступая перед ними на пленарном заседании в нижней палате парламента. Эксперт рассказал, что в 2024 году запланирована сертификация борта "Байкал" с двигателем ВК-800, а также самолета МС-21-310 с двигателем ПД-14.

Сертификат типа получит "Суперджет" с ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет "Ладога". Денис Мантуров, глава Минпромторга

В общей сложности, до 2030 года авиационная программа России предусматривает выпуск более 1000 самолетов. Денис Мантуров уточнил, что ради таких объемов производства кабмину придется расширять мощности, что потребует выделения на эти цели дополнительных средств.

Мантуров допустил сокращение производства в обрабатывающей промышленности.

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