Мантуров допустил сокращение производства в обрабатывающей промышленности

Глава Минпромторга рассказал о спаде показателей в отрасли к концу текущего года.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров допустил сокращение отечественного производства в сфере обрабатывающей промышленности. Такими планами правительства чиновник поделился с депутатами Государственной Думы в рамках своего выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента. Эксперт прогнозирует спад показателей по итогам 2022 года на шесть процентов.

В целом по году, даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе, производство по промышленности обрабатывающей может сократиться примерно на 6%. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Мантуров заявил об отсутствии проблем с удобрениями в России.

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