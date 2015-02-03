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Мантуров заявил об отсутствии проблем с удобрениями в России
Сегодня, 12:34
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Мантуров заявил об отсутствии проблем с удобрениями в России

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Глава Минпромторга рассказал о запасе продукции для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Глава российского министерства по промышленности Денис Мантуров заявил об отсутствии проблем с удобрениями в стране. Соответствующей информацией чиновник поделился с законодателями во время выступления в Государственной Думе. Чиновник зачитал доклад перед депутатами, которые сегодня должны принять решение о том, станет ли Мантуров вице-премьером РФ. Ранее на пост главу ведомства выдвинул президент Владимир Путин.

В части удобрений - проблем нет и не будет, так как мы более чем с двукратным запасом закрываем все внутренние потребности.

Денис Мантуров, глава Минпромторга

Напомним, что Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11 человек. Новый вице-премьер будет совмещать также пост в Минпромторге.

Мишустин пожелал удачи Мантурову при его рассмотрении на пост вице-премьера.

Фото и видео:

Теги: госдума, денис мантуров, минеральные удобрения, минпромторг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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