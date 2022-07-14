Мишустин пожелал удачи Мантурову при его рассмотрении на пост вице-премьера

Глава кабмина РФ оценил успехи в работе министра по промышленности.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал предложенного на пост вице-премьера страны, министра по промышленности и торговли Дениса Мантурова профессионала с большим опытом. По мнению руководителя кабмина, сейчас перед его коллегой будет стоять ответственная задача по обеспечению перехода на отечественное производство необходимых для страны товаров в сжатые сроки.

Денис Валентинович, знаю, что вы уже начали общение с руководителями фракций в Госдуме, а на завтра запланировано голосование депутатов по вашей кандидатуре. Мы желаем вам удачи. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Также в числе задач для промышленности России Михаил Мишустин назвал вопрос удержания объемов выпуска продукции. Он напомнил, что в условиях беспрецедентных западных санкций России требуется высокая скорость принятия решений, а также их дальнейшая реализация. В кабмине видят влияние запретов и ограничений на отрасль, которой придется гибко реагировать на меняющуюся обстановку.

Росреестр планирует удвоить число специалистов в многофункциональных центрах России.

Фото и видео: Правительство России