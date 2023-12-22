Володин предложил Голиковой определить министерство, ответственное за темы семьи

Спикер ГД выступил с инициативой перед членами правительства.

Спикер Государственной Думы, сопредседатель Совета законодателей Вячеслав Володин предложил российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой закрепить за конкретным министерством ответственность за реализацию на территории страны демографической политики и вопросов поддержки семей. Такую инициативу политик презентовал в ходе заседания Совета законодателей, организованного в Таврическом дворце Петербурга.

Вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством. Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти. Вячеслав Володин, спикер ГД

Парламентарий уточнил, что официально такое министерство не закреплено, но "неформально" речь идет о Министерстве по труду и социальной защите населения. Однако в ГД пояснили, что неофициальное решение нельзя назвать лучшей ситуацией в особенности, когда упоминается достижение национальных целей развития государства. Вячеслав Володин полагает, что если определить конкретное профильное ведомство, которое будет отвечать за реализацию демографической политики в России, то депутаты будут знать "к кому обращаться" по теме.

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Фото и видео: Совет Федерации