Госдума просит Минстрой разобраться с ростом стоимости обслуживания газового оборудования

Вячеслав Володин призвал чиновников пересмотреть методические рекомендации к регионам.

Государственная дума на пленарном заседании от 11 апреля приняла постановление палаты об обращении к главе министерства по строительству России Иреку Файзуллину с просьбой пересмотреть методические указания профильного ведомства по расчету размера платы за техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах. Депутаты объяснили, что кратное увеличение стоимости вызывает обоснованное недовольство граждан, а также провоцирует рост социальной напряженности по стране. В тексте документа говорится о том, что власти должны изучить вопрос о возможности пересмотра методических указаний ради снижения нагрузки на потребителей. Дополнительно политики просят чиновников рассмотреть вопрос об организации мониторинга размера платы за техническое обслуживание и ремонт.

Самое плохое: когда начинают анализировать ситуацию и вести диалог, идет отсылка к методическим указаниям Минстроя - все сделано по закону. По какому закону? Давайте изучим, что за методические рекомендации. Они носят резиновый характер. В них взяли и погрузили все.: и командировочные расходы, и канцелярские товары, другое. А в итоге расходы несет человек. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Спикер нижней палаты парламента считает огромной разницу в стоимости обслуживания газового оборудования, котлов, плит между разными регионами России. Он отметил, что на одних территориях все показатели в норме, а в других фиксируется двукратный рост стоимости.

Володин: человек не должен попадать в кабалу, выплачивая ипотеку за квартиру.

Фото и видео: Дума ТВ