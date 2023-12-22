Володин: человек не должен попадать в кабалу, выплачивая ипотеку за квартиру

Спикер Госдумы подчеркнул необходимость проработать вопрос льготной ипотеки.

Человек не должен попадать в кабалу, выплачивая ипотеку за квартиру. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, задача депутатов совместно с Центробанком, Минфином и правительством заключается в создании доступного жилья для граждан. Он подчеркнул необходимость проработать вопрос льготной ипотеки. Володин подчеркнул, что жилья стали строить больше, но оно выросло в цене.

Давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную ипотеку, просто имея такие возможности, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки.

Видео: Дума ТВ