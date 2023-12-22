Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки

Спикер ГД считает ситуацию с паводками в ряде регионов тревожной.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил депутатам от российских регионов, в которых случились паводки, незамедлительно отправиться на места. Соответствующее заявление политик сделал на пленарном заседании в нижней палате парламента страны. Он пояснил, что вопрос с ликвидацией последствий весенних паводков находится на контроле в профильных комитетах по безопасности и противодействию коррупции, а также по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Давайте быть более ответственными. Если в наших избирательных округах случается какая-то беда, надо быть с людьми, помогать им. Паводковая ситуация очень сложная, тревожная. Обращаюсь к тем, кто еще не выехал: можете это сделать незамедлительно. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Депутат добавил, что его коллеги Нина Останина, Виктор Заварзин, Олег Димов и другие, представляющие Оренбургскую область, не дожидаясь решений законодателей и властей, уже выехали к себе в избирательные округа. Вячеслав Володин заметил, то после возвращения политиков из регионов важно заслушать их предложения, о том, как предотвращать подобные происшествия.

Володин: около 14 тысяч обращений поступило в Госдуму за время подготовки к отчету кабмина.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ