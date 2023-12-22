Володин: около 14 тысяч обращений поступило в Госдуму за время подготовки к отчету кабмина

По его словам, уже 309 вопросов направлено в письменном виде в кабмин.

Около 14 тысяч обращений от граждан поступило в Госдуму за время подготовки к отчету правительства РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, уже 309 вопросов направлено в письменном виде в кабмин. Володин подчеркнул, что необходимо вместе выработать по ним решения. Он также отметил, что Госдума и правительство вышли на другой уровень отношений.

Сейчас и депутаты, и правительство несут ответственность за конечный результат принимаемых решений, а это значит, что качество будет намного лучше. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан.

Видео: Правительство России