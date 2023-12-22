Володин: около 14 тысяч обращений поступило в Госдуму за время подготовки к отчету кабмина

Около 14 тысяч обращений от граждан поступило в Госдуму за время подготовки к отчету правительства РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, уже 309 вопросов направлено в письменном виде в кабмин. Володин подчеркнул, что необходимо вместе выработать по ним решения. Он также отметил, что Госдума и правительство вышли на другой уровень отношений.
Сейчас и депутаты, и правительство несут ответственность за конечный результат принимаемых решений, а это значит, что качество будет намного лучше.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Ранее Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан.
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