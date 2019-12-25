Отмечается, что сокращение продолжительности рабочего дня не предусмотрено, но и запрет на сокращение отсутствует.

В Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. Они предлагают внести изменение в статью 95 Кодекса. Отмечается, что сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными не предусмотрено, но и запрет на сокращение отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели. Кроме того, многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели

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Фото: Piter.tv