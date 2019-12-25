Володин советует начать замену вывесок до вступления в силу закона о русском языке

В Госдуме России рассказал о законе по защите русского языка для сохранения самоидентичности народа.

Владельцы магазинов и предприятий могли бы уже сейчас начать замену вывесок со словами на иностранных языках, еще до момента полного вступления в силу нового российского закона о защите языка. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Москва толерантно относится ко всем народам и представителям различных национальностей, однако каждое государство защищает свою идентичность и язык, поэтому бизнесмены должны также нести ответственность п этой теме.

Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний. Как это сделали в ряде городов, среди которых Краснодар, Ярославль, Магнитогорск и другие. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что ранее речь шла о призыве или предложении, а теперь - именно об обязанности. Вячеслав Володин рассчитывает на то, что в ближайшее время улицы в городах преобразятся и каждый прохожий с уверенностью может с казать, что находится в России. По мнению депутата, закон о защите русского языка является значимым шагом по сохранению основы национальной идентичности, так как именно язык отражает российские духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.

В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта.

Фото: Telegram / Вячеслав Володин