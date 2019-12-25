В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

Депутаты установят предел возможных задержек транспорта.

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером парламентского движения Леонидом Слуцким, а также российские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести штрафы за опоздание общественного транспорта. Для должностных лиц речь пойдет о сумме в пределах трех-пяти тысяч рублей, для ИП – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящее время данный документ доступен в думской электронной базе. В текущий момент властями страны не предусмотрены административные наказания за опоздания или задержки отправления общественного транспорта.

Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа... за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин. пояснительная записка

Дополнительно законодателями предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность. Исключением станут ситуации, не зависящие от перевозчика. Для городского транспорта предел задержки будет составлять 15 минут, для пригородного – полчаса, для междугороднего – один час, для международного отправления - четыре часа.

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Фото: Piter.tv