В Петербурге проведут профориентационный фестиваль для людей старше 50 лет

Граждане смогут выявить свои сильные стороны и найти современную профессию, а также узнают, как составить хорошее резюме.

В Петербурге пройдет бесплатный профориентационный фестиваль "Питер-Профи" для людей старше 50 лет. Его организует Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

Фестиваль призван помочь людям 50+ встроиться в новые реалии, повысить свои компетенции и получить новые знания. В программе мероприятия общение с психологами-профориентологами, которые помогут увидеть сильные и слабые стороны потенциальных соискателей, мастер-классы по различным профессиям: риэлтора, социальной работы, дизайна одежды, IT.

Кроме того, на фестивале проведут карьерные консультации. Эксперты расскажут, как составить резюме, пройти собеседование, а также стать самозанятым.

В результате профессиональной навигации посетители фестиваля смогут раскрыть свои сильные профессиональные качества, выбрать направление для переобучения и приобретения новых компетенций, разработать план по перезагрузке своей карьеры. Степан Жолован, ИО директора ЦОПП Санкт-Петербурга.

Фестиваль пройдет с 24 сентября по 15 октября по адресу: Лиговский проспект, д. 10/118. Конференц зал отеля "Октябрьская". Участие бесплатное, но нужна регистрация по ссылке.

Фото: ЦОПП