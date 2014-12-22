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Под Шлиссельбургом Nissan сбил насмерть нетрезвого пешехода
Сегодня, 10:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Под Шлиссельбургом Nissan сбил насмерть нетрезвого пешехода

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За рулём был 24-летний водитель.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области

На 1-м км автодороги "подъезд к городу Шлиссельбург" 1 ноября в 01:15 24-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на идущего по проезжей части 37-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждения скончался на месте происшествия.

В аварии в Лужском районе скончались водитель и пешеход.

Фото: Piter.tv

Теги: nissan, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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