Под Шлиссельбургом Nissan сбил насмерть нетрезвого пешехода

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области
На 1-м км автодороги "подъезд к городу Шлиссельбург" 1 ноября в 01:15 24-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на идущего по проезжей части 37-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждения скончался на месте происшествия.
В аварии в Лужском районе скончались водитель и пешеход.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все