Под Шлиссельбургом Nissan сбил насмерть нетрезвого пешехода

За рулём был 24-летний водитель.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области

На 1-м км автодороги "подъезд к городу Шлиссельбург" 1 ноября в 01:15 24-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на идущего по проезжей части 37-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждения скончался на месте происшествия.

В аварии в Лужском районе скончались водитель и пешеход.

Фото: Piter.tv