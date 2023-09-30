В аварии в Лужском районе скончались водитель и пешеход

61-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Matrix, не справился с управлением.

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии в Лужском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 102 км автодороги "СПб – Псков" 1 ноября в 17:27 около деревни Сорочкино Лужского района 61-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Matrix, не справился с управлением и наехал на 29-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью" под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также пешеход скончались на месте происшествия.

Накануне внедорожник влетел в дерево у Комарово.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области