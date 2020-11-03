Внедорожник влетел в дерево у Комарово

Водитель был без сознания.

Росгвардейцы первыми оказались на месте серьезной аварии в Курортном районе и вызвали спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло утром 1 ноября около Комарово. Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны увидел, что водитель ехавшей впереди иномарки Land Rover Discovery на перекрестке Привокзальной и Саперной улиц не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. К месту происшествия вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников ГАИ.

Медики госпитализировали мужчину, находившегося без сознания. Детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что следователи проверяют обстоятельства массового ДТП с автобусом на Двинской улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти