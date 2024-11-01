В Комарово и Ушково благоустроят пляжи

Начальные цены контрактов – 54 и 58 млн соответственно.

В Курортном районе Петербурга собираются благоустроить два пляжа. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок, передает 9 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

Один из объектов появится в Комарово, где хотят к началу августа смонтировать детское и пляжное оборудование, а также благоустроить территорию. Максимальная стоимость контракта – 54 млн рублей.

Кроме того, пляж "Детский" сделают в поселке Ушково. Начальная цена этого контракта составляет чуть более 58 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносове благоустроят сквер на улице Жоры Антоненко. У домов 2 и 8 будет создан уютный уголок. Пространство займут зеленые насаждения. Со стороны Морской улицы установят лестницу с пандусом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)