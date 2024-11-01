В Комарово и Ушково благоустроят пляжи

В Курортном районе Петербурга собираются благоустроить два пляжа. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок, передает 9 апреля телеканал "Санкт-Петербург".
Один из объектов появится в Комарово, где хотят к началу августа смонтировать детское и пляжное оборудование, а также благоустроить территорию. Максимальная стоимость контракта – 54 млн рублей.
Кроме того, пляж "Детский" сделают в поселке Ушково. Начальная цена этого контракта составляет чуть более 58 млн рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносове благоустроят сквер на улице Жоры Антоненко. У домов 2 и 8 будет создан уютный уголок. Пространство займут зеленые насаждения. Со стороны Морской улицы установят лестницу с пандусом.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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