Сквер на улице Жоры Антоненко в Ломоносове благоустроят

С учетом мнения местных жителей у домов 2 и 8 будет создан небольшой, но очень уютный уголок.

В Ломоносове планируется благоустройство сквера на улице Жоры Антоненко. Ордер для обеспечения работ по программе "Формирование комфортной городской среды" выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

С учетом мнения местных жителей у домов 2 и 8 будет создан небольшой, но очень уютный уголок. Сохранят главную тропу, обрамив ее в плитку. Все остальное пространство займут зеленые насаждения: живые изгороди из сипреи, чубушника, кизильника и свыше 1 тыс. "квадратов" газона. Доминанты – три клена Royal red и альпийская горка с сосной, барбарисом и гранитными валунами. Со стороны Морской улицы установят лестницу с пандусом, поскольку сквер находится на небольшом возвышении.

Ранее мы сообщили о том, что площадь около Балтийского вокзала будет благоустроена. В сквере хотят высадить 29 деревьев и более 1,8 тыс. кустарников.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга