Нефтебаза в Усть-Луге получит защитное железобетонное укрытие.

Нефтебаза в Усть-Луге Ленинградской области может получить защитное укрытие: петербургская "Транснефть – Балтика" объявила закупку быстровозводимой железобетонной конструкции, рассчитанной на защиту людей от ударной волны и осколков. Об этом пишет РБК Петербург.

К конструкции предъявлены конкретные требования: не меньше 3,2 метра в длину, 2,4 метра в ширину и 2,6 метра в высоту. Материал — бетон высокой прочности, не ниже класса В35; такой, в частности, применяют при возведении мостовых опор и объектов метро.

Начальную стоимость заказа в закупочной документации не раскрыли. Заявки от участников торгов принимаются до 2 декабря.

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Фото: Piter.tv