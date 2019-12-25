Следствие заинтересовалось попыткой завладеть торговым комплексом "Великан Парк".

В Петербурге задержали адвоката и его доверенное лицо по подозрению в попытке мошенническим путём завладеть торгово-развлекательным комплексом "Великан Парк" в Петроградском районе. Следствие считает, что фигуранты намеревались получить все 100 % долей объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, с ноября 2022 года по сентябрь 2025-го адвокат и его партнёр пытались реализовать схему незаконного получения контроля над комплексом. Для этого они заключили притворный договор цессии, по которому подконтрольная им организация получила полный объём прав и обязанностей кредитора по кредитному договору.

Довести задуманное до конца фигурантам не удалось. Арбитражный суд признал договор уступки прав недействительным.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании для адвоката и его доверенного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Имена задержанных не раскрываются.

Ранее на Piter.TV: бдительность сотрудников ППС помогла раскрыть мошенничество на 3 млн рублей в Петербурге. Владелицей денежных средств оказалась жительница Приморского района.

Фото: Piter.TV