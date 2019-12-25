Площадь около Балтийского вокзала будет благоустроена

В сквере хотят высадить 29 деревьев и более 1,8 тыс. кустарников.

Ордер для проведения работ по благоустройству площади у Балтийского вокзала выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Общественное пространство создадут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В сквере хотят высадить 29 деревьев и более 1,8 тыс. кустарников. Еще установят скамейки и малые архитектурные формы, которые будут препятствовать стоянке на тротуаре. Некоторые водители, закрывая глаза на запреты, проезжали по нему к вокзалу со стороны Митрофаньевского шоссе. Проектом предусмотрена установка квадратных скамеек-пуфов, чтобы предотвратить такие случаи.

Ранее мы рассказывали о том, что сквер Гаджибекова благоустроят на улице Композиторов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга