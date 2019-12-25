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Сквер Гаджибекова благоустроят на улице Композиторов
Сегодня, 10:21
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Сквер Гаджибекова благоустроят на улице Композиторов

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Проект сквера разрабатывали с учетом установки памятника к 140-летию со дня рождения музыканта.

В Выборгском районе появится сквер Гаджибекова. Ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. 

Сквер на улице Композиторов на пересечении с проспектом Просвещения был безымянным. Пространство получило название в 2020 году. Связь советского композитора, дирижера и Народного артиста СССР Узеира Гаджибекова с Северной столицей неразрывна. В нашем городе он создал музыкальную комедию "Аршин мал алан". 

Проект сквера разрабатывали с учетом установки памятника музыканту к 140-летию со дня его рождения.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам показали будущий сквер истории ВДВ в Красносельском районе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: новый сквер, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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