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Стартовало благоустройство сквера на пересечении улиц Некрасова и Маяковского

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Специалисты выполнили уплотнение грунта и приступили к устройству щебеночного основания.

Работы по благоустройству начались в сквере на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Скоро здесь появится детская игровая площадка, установят новые скамейки и специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в администрации Центрального района Петербурга. 

Специалисты выполнили уплотнение грунта и приступили к устройству щебеночного основания. В ближайшем будущем стартуют работы по озеленению и высадке дополнительных растений. Работы ведутся в рамках проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Инфраструктура для жизни".

Ранее мы рассказывали о том, что выдан ордер на благоустройство "Аллеи дружбы народов" в Приморском парке Победы. Планируется реставрация 26 памятных стел с названиями городов-побратимов. 

Видео: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга 

Теги: новый сквер, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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