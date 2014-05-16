Выдан ордер на благоустройство "Аллеи дружбы народов" в Приморском парке Победы

Аллея является объектом культурного наследия.

В Петербурге в Приморском парке Победы благоустроят "Аллею дружбы народов". Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция, рассказал 6 мая вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Аллея является объектом культурного наследия. Планируется реставрация 26 памятных стел с названиями городов-побратимов. Кроме того, высадят дуб и липу к остальным 159 деревьям.

"Аллею дружбы народов" заложили в 1966 году. Идея побратимов населенных пунктов возникла во время Великой Отечественной войны: в 1944 году Сталинград и британский город Ковентри обменялись подарками и заключили партнерские договоры.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга благоустраивают Парк Дружбы. Все ремонтные мероприятия осуществляются в рамках действующих гарантийных обязательств, возложенных на подрядную организацию.

Фото: Telegram / Разумишкин