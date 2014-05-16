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Выдан ордер на благоустройство "Аллеи дружбы народов" в Приморском парке Победы
Сегодня, 18:56
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Выдан ордер на благоустройство "Аллеи дружбы народов" в Приморском парке Победы

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Аллея является объектом культурного наследия.

В Петербурге в Приморском парке Победы благоустроят "Аллею дружбы народов". Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция, рассказал 6 мая вице-губернатор Евгений Разумишкин. 

Аллея является объектом культурного наследия. Планируется реставрация 26 памятных стел с названиями городов-побратимов. Кроме того, высадят дуб и липу к остальным 159 деревьям. 

"Аллею дружбы народов" заложили в 1966 году. Идея побратимов населенных пунктов возникла во время Великой Отечественной войны: в 1944 году Сталинград и британский город Ковентри обменялись подарками и заключили партнерские договоры. 

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга благоустраивают Парк Дружбы. Все ремонтные мероприятия осуществляются в рамках действующих гарантийных обязательств, возложенных на подрядную организацию. 

Фото: Telegram / Разумишкин

Теги: благоустройство, приморский парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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