Благоустройство Парка Дружбы проходит на юге Петербурга

Все ремонтные мероприятия осуществляются в рамках действующих гарантийных обязательств, возложенных на подрядную организацию.

В Парке Дружбы, расположенном во Фрунзенском районе Петербурга, начались восстановительные работы по устранению повреждений, выявленных после зимнего периода. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Проведённая накануне инспекция показала, что дорожное покрытие парка будет отремонтировано и приведено в порядок до наступления мая. Что касается игрового оборудования, находящегося на ремонте у изготовителя, то его возврат планируется осуществить до 15 мая включительно.

Все ремонтные мероприятия осуществляются в рамках действующих гарантийных обязательств, возложенных на подрядную организацию.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев пригласили проголосовать за территории для благоустройства своего района. Как сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, каждый петербуржец старше 14 лет вправе выразить своё мнение, проголосовав за понравившуюся территорию. Инициатива входит в список десяти стратегических направлений развития города на ближайшие 5 лет.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург