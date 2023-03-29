Жители Петербурга отобрали пять вариантов названий для сквера участников СВО

За понравившееся название можно проголосовать до 26 мая.

Петербуржцы отобрали варианты названий для сквера участников СВО за Пискаревским мемориалом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Спасибо за отклик – поступили сотни предложений. Топонимическая комиссия вместе с ветеранами проанализировала все предложения. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Было определено пять вариантов: парки Героев СВО, Верности Отчизне, Воинской Отваги, Воинов Отчизны и Солдатской Славы. За понравившееся название можно проголосовать до 26 мая на странице главы города во "ВКонтакте".

Ранее мы рассказывали о том, что безымянную площадь в Выборгском районе назвали в честь вьетнамского города. Она находится восточнее дома 15 по проспекту Просвещения, около существующей улицы Хошимина.

Фото: пресс-служба Смольного