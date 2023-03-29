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Жители Петербурга отобрали пять вариантов названий для сквера участников СВО
Сегодня, 10:59
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Жители Петербурга отобрали пять вариантов названий для сквера участников СВО

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За понравившееся название можно проголосовать до 26 мая.

Петербуржцы отобрали варианты названий для сквера участников СВО за Пискаревским мемориалом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. 

Спасибо за отклик – поступили сотни предложений. Топонимическая комиссия вместе с ветеранами проанализировала все предложения. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Было определено пять вариантов: парки Героев СВО, Верности Отчизне, Воинской Отваги, Воинов Отчизны и Солдатской Славы. За понравившееся название можно проголосовать до 26 мая на странице главы города во "ВКонтакте"

Ранее мы рассказывали о том, что безымянную площадь в Выборгском районе назвали в честь вьетнамского города. Она находится восточнее дома 15 по проспекту Просвещения, около существующей улицы Хошимина. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: новый сквер, пискарёвский мемориал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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