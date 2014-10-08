Безымянную площадь в Выборгском районе назвали в честь вьетнамского города

Площадь находится восточнее дома 15 по проспекту Просвещения, около существующей улицы Хошимина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении безымянной площади в Выборгском районе наименования "Площадь Хошимина". Об этом сообщили в Смольном 11 марта.

Площадь находится восточнее дома 15 по проспекту Просвещения, около существующей улицы Хошимина. Теперь и она называется в честь вьетнамского города.

Кроме того, неподалеку расположен памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге безымянные скверы получат названия.

Фото: "Яндекс.Карты"