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Безымянную площадь в Выборгском районе назвали в честь вьетнамского города
Сегодня, 9:29
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Безымянную площадь в Выборгском районе назвали в честь вьетнамского города

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Площадь находится восточнее дома 15 по проспекту Просвещения, около существующей улицы Хошимина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении безымянной площади в Выборгском районе наименования "Площадь Хошимина". Об этом сообщили в Смольном 11 марта. 

Площадь находится восточнее дома 15 по проспекту Просвещения, около существующей улицы Хошимина. Теперь и она называется в честь вьетнамского города.  

Кроме того, неподалеку расположен памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге безымянные скверы получат названия. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: выборгский район, хошимин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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