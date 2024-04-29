В Петербурге безымянные скверы получат названия

В частности, сквер Александровские Ворота будет на улице Химиков, а пространство на Курской улице станет сквером Алые Паруса.

В Петербурге безымянные зеленые насаждения общего пользования получат названия. Соответствующий документ появился на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

В частности, сквер Александровские Ворота будет на улице Химиков, а пространство на Курской улице станет сквером Алые Паруса. Зону у дома 233 по Лиговскому проспекту назовут сквером Архитектора Аплаксина, на Гаванской улице – сквером Виктора Чистякова.

Кроме того, на Пражской улице появится Ивовый сквер, на набережной реки Пряжки – сквер Лоцмана Трофимова, на Весельной улице – имени Людмилы Беловой.

Также в Сестрорецке два сквера станут носить имена Анатолия Осовского (на улице Володарского) и Петра Авенариуса (на улице Коммунаров). В Комарово сделают сквер Полярников.

На проспекте Тореза организуют сквер Петра Плетнева, на пересечении шоссе Революции и улицы Коммуны – Пороховский сад. На Рыбацком проспекте появится парк Рыбачья Слобода, на шоссе Революции около дома 87 – Свято-Георгиевский сад.

Помимо этого, сделают две Тепловодских аллеи – на Полюстровском проспекте и проспекте Металлистов.

Отмечается, что контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Ранее мы рассказывали о том, что в голосовании за территории для благоустройства приняли участие 55 тыс. жителей Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)