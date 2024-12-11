В голосовании за территории для благоустройства приняли участие 55 тысяч жителей Ленобласти

В этом году новые парки, скверы, зелёные зоны, социальные объекты и набережные могут появиться на 360 участках в 136 городах и посёлках.

В Ленинградской области 22 января началось региональное голосование по определению территорий, которые будут благоустроены в 2026 году. По состоянию на вторник, 4 февраля, за предложенные проекты проголосовали 55 тысяч жителей региона.

В этом году новые парки, скверы, зелёные зоны, социальные объекты и набережные могут появиться на 360 участках в 136 городах и посёлках. Реализация лучших проектов будет осуществляться в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в составе нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

На текущий момент среди лидеров голосования выделяются Гатчина, Сосновый Бор, Кингисепп, Выборг, Романовка, Оржицы, Новый Свет, Паша и Пудость. Проголосовать за понравившиеся проекты можно на портале вместе47.рф до 16 февраля.

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Фото: Telegram / Комитет по ЖКХ Ленобласти