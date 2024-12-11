В ООПТ Ленобласти стартовала генеральная уборка гнездовий

Работники очищают дуплянки от накопившегося мусора и старых гнезд, а также обрабатывают их средствами дезинфекции.

Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области приступила к подготовке к весеннему сезону. В заказниках и природных парках начались мероприятия по генеральной уборке гнездовий, которые проводятся ежегодно.

Работники очищают дуплянки от накопившегося мусора и старых гнезд, а также обрабатывают их средствами дезинфекции. Весной в заказниках также устанавливаются новые дуплянки, скворечники и гоголятники.

Эти меры позволяют содержать гнезда в чистоте и способствуют росту популяции птиц благодаря здоровому потомству. Как сообщила пресс-служба областного правительства во вторник, 4 февраля, в ходе выполнения этих работ сотрудники Дирекции собирают научные данные о видах и численности птиц в регионе.

Ранее мы сообщили о том, что в трех районах Ленобласти ведется мониторинг ситуации с подтоплениями.

Фото: Правительство Ленобласти