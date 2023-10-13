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В Петербурге ГАТИ выдала ордер для благоустройства сквера ВДВ
Сегодня, 9:39
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В Петербурге ГАТИ выдала ордер для благоустройства сквера ВДВ

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На постаменте появится памятник, пока его место займет закладной камень.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала первый в этом году ордер для обеспечения благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды". Речь идет о сквере истории ВДВ в Красносельском районе. 

На месте пустыря на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе уложат мощение, установят скамейки, сделают освещение, а также посадят хвойные деревья и лиственные кустарники. Разметка повторит линии взлетно-посадочной полосы. Эту изюминку пространства создадут по просьбе десантников. 

Кроме того, на постаменте появится памятник, пока его место займет закладной камень. 

Ранее мы рассказывали о том, что состояние более 80% детских площадок в Петербурге оценили как хорошее. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, новый сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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