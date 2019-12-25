Состояние более 80% детских площадок в Петербурге оценили как хорошее

Свыше 300 объектов, установленных до 2014 года, заменят в этом году.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова с конца прошлого года Государственная административно-техническая инспекция курирует масштабную инвентаризацию детских и спортивных площадок. Информацию о каждом объекте вносят в специальную систему. По ее данным, 82% площадок находятся в надлежащем состоянии, это 16 тыс. объектов.

Всего в системе свыше 19 тыс. площадок, актуальные данные о них вносят ежедневно по мере проведения инвентаризации. Более 300 объектов, установленных до 2014 года, заменят в этом году.

Инвентаризация позволяет не только получить информацию о всех спортивных и детских площадках, но и усилить контроль их содержания ради повышения безопасности маленьких петербуржцев. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в 2024 году ГАТИ Петербурга выдала почти 1 тыс. ордеров по капремонту жилых домов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга