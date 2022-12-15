В 2024 году ГАТИ Петербурга выдала почти 1 тыс. ордеров по капремонту жилых домов

Фонд капремонта отремонтировал 430 крыш и 191 фасад.

В 2024 году ГАТИ Петербурга выдала 990 ордеров по капитальному ремонту жилых домов. В основном работы проводит Фонд капремонта города.

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, фонд отремонтировал 430 крыш и 191 фасад, модернизировал 1,3 тыс. инженерных систем, отреставрировал 168 домов-памятников и установил 2,5 тыс. новых лифтов.

Точная координация инспекцией работ фонда с иными производителями позволила провести их с минимальным уроном комфорту жизни в городе, а также благоустройству Петербурга. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать проезд у дома на Невском.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга