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В 2024 году ГАТИ Петербурга выдала почти 1 тыс. ордеров по капремонту жилых домов
Сегодня, 12:58
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В 2024 году ГАТИ Петербурга выдала почти 1 тыс. ордеров по капремонту жилых домов

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Фонд капремонта отремонтировал 430 крыш и 191 фасад.

В 2024 году ГАТИ Петербурга выдала 990 ордеров по капитальному ремонту жилых домов. В основном работы проводит Фонд капремонта города. 

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, фонд отремонтировал 430 крыш и 191 фасад, модернизировал 1,3 тыс. инженерных систем, отреставрировал 168 домов-памятников и установил 2,5 тыс. новых лифтов. 

Точная координация инспекцией работ фонда с иными производителями позволила провести их с минимальным уроном комфорту жизни в городе, а также благоустройству Петербурга.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать проезд у дома на Невском. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

Теги: гати петербурга, жилые дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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