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Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать проезд у дома на Невском
Сегодня, 11:38
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Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать проезд у дома на Невском

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В надзорное ведомство с жалобами обратились жильцы, указавшие, что уже долго не принимаются меры к проведению необходимых работ.

Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать внутриквартальный проезд у дома 175 по Невскому проспекту, который расположен около станции метро "Площадь Александра Невского". В надзорное ведомство с жалобами обратились жильцы, указавшие, что уже долго не принимаются меры к проведению необходимых работ. 

В ходе проверки прокуратура Центрального района установила: дорожное покрытие проезда имеет существенные повреждения. Внесено представление главе местной администрации МО "Лиговка-Ямская" об устранении нарушений, оно находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте в августе начнется масштабный ремонт. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: невский проспект, прокуратура петербурга, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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