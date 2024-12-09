Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать проезд у дома на Невском

В надзорное ведомство с жалобами обратились жильцы, указавшие, что уже долго не принимаются меры к проведению необходимых работ.

Прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать внутриквартальный проезд у дома 175 по Невскому проспекту, который расположен около станции метро "Площадь Александра Невского". В надзорное ведомство с жалобами обратились жильцы, указавшие, что уже долго не принимаются меры к проведению необходимых работ.

В ходе проверки прокуратура Центрального района установила: дорожное покрытие проезда имеет существенные повреждения. Внесено представление главе местной администрации МО "Лиговка-Ямская" об устранении нарушений, оно находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте в августе начнется масштабный ремонт.

Фото: "Яндекс.Карты"