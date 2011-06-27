На Невском проспекте в августе начнется масштабный ремонт

Второй этап работ (продолжение Невского проспекта) запланирован на 2026 год.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал о предстоящем ремонте главной магистрали города. Работы начнутся после празднования Дня Военно-Морского Флота и продлятся до октября.

В этом году мы выходим на комплексный ремонт Невского проспекта, полностью будем его выполнять. У нас первый этап от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Это план на текущий год. Хочу обратить внимание, что мы как раз в стадии ближайшего времени выходим на процедуру по контрактации проектирования. Николай Линченко, вице-губернатор

По его словам, особое внимание будет уделено участкам с наибольшей нагрузкой, где наблюдается повышенный износ покрытия, в том числе вблизи остановок общественного транспорта. Для повышения долговечности покрытия будут использоваться современные технологии.

Сегодняшние предварительные технические решения позволят этот срок даже, ну, с большей гарантией, с более идеальным результатом соблюсти и довести эти эксплуатационные характеристики до идеала. Николай Линченко, вице-губернатор

Второй этап работ (продолжение Невского проспекта) запланирован на 2026 год, тогда же начнется полное обновление тротуаров.

Фото: Piter.tv