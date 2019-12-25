В Петербурге протестировали новый формат контроля содержания и уборки детских площадок

Следующий этап – расширение механизма на 18 тыс. объектов.

В Петербурге сотрудники Государственной административно-технической инспекции протестировали новый формат контроля содержания и уборки детских площадок.

По поручению вице-губернатора города Евгения Разумишкина ведомство назначает задания районным администрациям и комитету по транспорту. Ответственные выполняют работы и загружают в систему ГАТИ фотоотчеты, а их проверяют выборочно. Следующим этапом станет расширение механизма на 18 тыс. объектов.

На прошлой неделе специалисты провели совещание на площадке, расположенной на Наличной улице. Они не только посмотрели на ее состояние, но и сделали тест новой проверки. Тестовое поручение оказалось успешным.

В преддверии зимы такие поручения планируют впервые назначить ответственным за содержание всех 18 тыс. детских и спортивных площадок. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что инспекторы ГАТИ помогли сохранить клен на Дальневосточном проспекте.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга