На севере Петербурга семеро мужчин подрались из-за женщины
Сегодня, 9:09
В отношении мужчин составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства массовой драки в Выборгском районе Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка" 22 сентября. 

Семеро мужчин повздорили возле ресторана на улице Композиторов, старшему из них 37 лет, младшему – 21 год. Все они доставлены в отдел. Предварительно, 31-летний гость начал ссору из-за женщины, защищая ее. Но посетитель забыл, в сторону кого произнес резкие слова. 

В отношении мужчин составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте мужчину толкнули в подземный переход. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, улица композиторов
