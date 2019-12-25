На севере Петербурга семеро мужчин подрались из-за женщины

В отношении мужчин составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства массовой драки в Выборгском районе Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка" 22 сентября.

Семеро мужчин повздорили возле ресторана на улице Композиторов, старшему из них 37 лет, младшему – 21 год. Все они доставлены в отдел. Предварительно, 31-летний гость начал ссору из-за женщины, защищая ее. Но посетитель забыл, в сторону кого произнес резкие слова.

В отношении мужчин составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV