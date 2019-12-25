На Невском проспекте мужчину толкнули в подземный переход

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 УК РФ), подозреваемый задержан на двое суток.

В Петербурге на Невском проспекте мужчина упал в подземный переход. По предварительным данным, его толкнули.

Как рассказала "Фонтанка", инцидент произошел рано утром 21 сентября на пересечении с Садовой улицей. Пострадавшим оказался 56-летний местный житель, пациента госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Предполагаемым обидчиком является 40-летний житель хостела на Херсонской улице, установила полиция. У них случился конфликт.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 УК РФ), подозреваемый задержан на двое суток. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

