На Невском проспекте мужчину толкнули в подземный переход
Сегодня, 8:50
В Петербурге на Невском проспекте мужчина упал в подземный переход. По предварительным данным, его толкнули. 

Как рассказала "Фонтанка", инцидент произошел рано утром 21 сентября на пересечении с Садовой улицей. Пострадавшим оказался 56-летний местный житель, пациента госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Предполагаемым обидчиком является 40-летний житель хостела на Херсонской улице, установила полиция. У них случился конфликт. 

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 УК РФ), подозреваемый задержан на двое суток. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга ударил бармена после отказа в обслуживании. 

Фото: Piter.TV 

