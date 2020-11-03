Следователи проверяют обстоятельства массового ДТП с автобусом на Двинской улице

По предварительным данным, в результате аварии пострадала женщина.

В Петербурге следователи организовали проверку по информации о ДТП с участием пассажирского автобуса, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По предварительным данным, в результате аварии пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу.

По данному факту в следственном отделе по Кировскому району незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Действиям руководства компании-перевозчика дадут правовую оценку, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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