В ДТП с автобусом на Двинской улице пострадала пассажирка

Утром в пятницу, 1 ноября, в Кировском районе Петербурга произошла авария с участием лазурного автобуса.
Свидетели сообщают, что примерно в 08:50 утра на Двинской улице водитель автобуса маршрута №67 потерял управление и врезался в несколько припаркованных машин.
Как сообщил источник в ГУ МВД РФ, в результате аварии пострадала одна пассажирка. Девушка с легкими травмами была доставлена в медицинское учреждение. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что водительница автомобиля Toyota пострадала в ДТП в Тосненском районе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юля Иванова)
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