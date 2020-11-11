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В ДТП с автобусом на Двинской улице пострадала пассажирка
Сегодня, 10:20
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В ДТП с автобусом на Двинской улице пострадала пассажирка

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Водитель автобуса маршрута №67 потерял управление и врезался в несколько припаркованных машин.

Утром в пятницу, 1 ноября, в Кировском районе Петербурга произошла авария с участием лазурного автобуса.

Свидетели сообщают, что примерно в 08:50 утра на Двинской улице водитель автобуса маршрута №67 потерял управление и врезался в несколько припаркованных машин.

Как сообщил источник в ГУ МВД РФ, в результате аварии пострадала одна пассажирка. Девушка с легкими травмами была доставлена в медицинское учреждение. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что водительница автомобиля Toyota пострадала в ДТП в Тосненском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юля Иванова)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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