В ДТП с автобусом на Двинской улице пострадала пассажирка

Водитель автобуса маршрута №67 потерял управление и врезался в несколько припаркованных машин.

Утром в пятницу, 1 ноября, в Кировском районе Петербурга произошла авария с участием лазурного автобуса.

Свидетели сообщают, что примерно в 08:50 утра на Двинской улице водитель автобуса маршрута №67 потерял управление и врезался в несколько припаркованных машин.

Как сообщил источник в ГУ МВД РФ, в результате аварии пострадала одна пассажирка. Девушка с легкими травмами была доставлена в медицинское учреждение. Причины ДТП устанавливаются.