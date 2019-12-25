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Водительница автомобиля Toyota пострадала в ДТП в Тосненском районе
Сегодня, 10:15
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Водительница автомобиля Toyota пострадала в ДТП в Тосненском районе

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Пострадавшую госпитализировали.

В Тосненском районе утром 31 октября произошло ДТП, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Сегодня на автодороге у поселка Лисино-Корпус водительница автомобиля Toyota не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате происшествия машина перевернулась. Девушке помог проезжающий мимо мужчина. 

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно отключили аккумулятор транспортного средства. По прибытию "скорой" на место аварии пострадавшую госпитализировали. 

Ранее на Piter.TV: на Малой Морской автобус прижал к дому две "легковушки". 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: авария в тосненском районе, съехала в кювет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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