Водительница автомобиля Toyota пострадала в ДТП в Тосненском районе

Пострадавшую госпитализировали.

В Тосненском районе утром 31 октября произошло ДТП, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня на автодороге у поселка Лисино-Корпус водительница автомобиля Toyota не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате происшествия машина перевернулась. Девушке помог проезжающий мимо мужчина.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно отключили аккумулятор транспортного средства. По прибытию "скорой" на место аварии пострадавшую госпитализировали.

Ранее на Piter.TV: на Малой Морской автобус прижал к дому две "легковушки".

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти