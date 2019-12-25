На Малой Морской автобус прижал к дому две легковушки

Пешеходная зона в сторону "Адмиралтейской" полностью перекрыта. Горожане обходят место ДТП по проезжей части.

Вечером на Малой Морской улице произошло ДТП, в результате которого городской автобус прижал к стене два легковых автомобиля. Пешеходы, идущие в сторону станции метро "Адмиралтейская", вынуждены обходить место происшествия по проезжей части.

Судя по видео- и фотоматериалам, появившимся в сети, автобус №3 впечатал в стену две припаркованные машины, которые до инцидента стояли на обочине дороги. На улице образовался серьезный автомобильный затор. В прокуратуре Центрального района города устанавливаются обстоятельства данного происшествия. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно данным МВД Петербурга, ДТП произошло из-за ухудшения самочувствия 61-летнего водителя. После инцидента он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что водителю автобуса, который спровоцировал ДТП на площади Восстания несколько дней назад, избрали меру пресечения.

Фото: Telegram / Мегаполис