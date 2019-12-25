Водителю автобуса, спровоцировавшему ДТП на площади Восстания, избрали меру пресечения

Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения Мурату Желдашеву, подозреваемому по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Как напомнили в надзорном ведомстве, 27 октября 2024 года Желдашев, управляя автобусом, на перекрёстке площади Восстания и Лиговского проспекта нарушил ПДД, двигаясь на запрещающий сигнал светофора. Это привело к столкновению с автомобилем "Kia" и последующему ДТП с участием автобуса "Волгабас" и автомобилей "Citroen" и "Mercedes". В результате аварии двое пассажиров получили тяжёлые травмы.

Суд, учтя позицию прокуратуры, запретил Желдашеву управлять транспортными средствами и обязал его являться на допросы. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Пострадавшие в ДТП с автобусами на площади Восстания получат страховые выплаты.

Фото: прокуратура СПб