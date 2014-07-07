В отношении водителя автобуса, устроившего ДТП на Невском проспекте, возбудили уголовное дело

В результате ДТП десять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП на Невском проспекте. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 27 октября в 09:31 на перекрестке Лиговского и Невского проспектов с участием рейсовых автобусов и автомобилей. Правоохранителями было установлено, что водитель автобуса "Маз", двигаясь по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому проспекту, при повороте налево с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом "Волгобас", под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями Mercedes и Citroen под управлением 42-летних мужчин.

В результате ДТП десять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, двоим – женщинам 57 и 50 лет – потребовалась госпитализация.

В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

На прошлой неделе Октябрьский суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП с семью погибшими.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО