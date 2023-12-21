Октябрьский суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП с семью погибшими

В мае автобус упал с моста в Мойку.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о ДТП на Поцелуевом мосту, в результате которого погибли семь пассажиров автобуса, а еще один получил серьезные травмы. Виновным признан водитель автобуса "Volgabus" Рахматшох Курбонов.

Курбонов 10 мая 2024 года, управляя автобусом на маршруте №262, не справился с управлением на повороте из-за утомленного состояния, что ухудшило его реакцию и внимание. Двигаясь со скоростью 36-38 км/ч, превышающей допустимую 20 км/ч, он потерял контроль, задел бордюр, пересек полосу встречного движения, задел ограждение и столкнулся с автомобилями "Chery Tiggo4 Pro" и "BMW 520D". В результате маневров автобус пробил ограждение моста и упал в реку Мойку.

Курбонов признал свою вину и раскаялся, принес извинения потерпевшим. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил управление транспортными средствами на 2,5 года.

Фото: Piter.tv